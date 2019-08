Real empata amistoso contra Roma com gols brasileiros, mas perde nos pênaltis

Roma e Real Madrid ficaram no empate em 2 a 2, em amistoso realizado neste domingo para um ótimo público no Estádio Olímpico da capital italiana. Como o jogo valia uma taça, oferecida pelos patrocinadores do evento, a partida foi para os pênaltis, com vitória da equipe da casa: 5 a 4.

Pelo time espanhol, os dois gols foram brasileiros, com Marcelo e Casemiro balançando as redes. Dzeko e Perotti descontaram para os italianos. Com diversas alterações ocorrendo na etapa complementar, as maiores emoções do duelo amistoso ficaram no primeiro tempo e o placar só foi alterado antes do intervalo.

Outros dois brasileiros que estiveram em campo pelo clube madrilenho foram Éder Militão, ex-São Paulo, que iniciou na lateral direita entre os 11 escolhidos de Zinedine Zidane para começar o confronto, e Vinícius Júnior, ex-Flamengo, que só entrou no segundo tempo e teve atuação discreta.

Na disputa dos pênaltis, o único a errar sua cobrança nas duas equipes foi Marcelo, que tem usado a braçadeira de capitão do Real e foi um dos melhores em campo neste domingo, com um gol e uma assistência para Casemiro marcar. Ele acertou o travessão de Pau López na quinta e última cobrança da série.

Após vencer Perugia (por 3 a 1) e Lille (3 a 2) e empatar com Athletic Bilbao (2 a 2) e Real Madrid, a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, agora aguarda pelo momento da estreia no Campeonato Italiano, em casa, contra o Genoa, no dia 25.

Já o Real Madrid, que teve uma pré-temporada de altos e baixos - perdeu para Bayern de Munique (3 a 1), Atlético de Madrid (7 a 3) e Tottenham (1 a 0); passou por Fenerbahçe (5 a 3) e RB Salzburg (1 a 0) e ainda empatou com Arsenal (0 a 0) e Roma - fará sua primeira partida no Espanhol contra o Celta, em Vigo, no próximo sábado.