Real enterra o sonho de grandeza do City O empate em casa com o Real Madrid por 1 a 1 colocou ponto final na caminhada do Manchester City na competição. Com míseros três pontos, o time inglês não tem como alcançar a equipe espanhola (oito pontos) nem o Borussia, que chegou aos 11 com a goleada sobre o Ajax por 4 a 1 e garantiu a primeira colocação.