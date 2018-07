Real goleia e abre 13 pontos sobre o Barça A cada rodada que passa fica mais difícil para o tricampeão Barcelona pensar no título espanhol da temporada, já que o líder Real Madrid demonstra estar determinado a não perder pontos facilmente. Ontem, pela 24.ª rodada, o time merengue fez 4 a 0 no Racing Santander, com dois gols de Benzema, Cristiano Ronaldo e Di Maria.