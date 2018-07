Real Madrid cerra os dentes em casa

Pepe foi suspenso por dois jogos por ter xingado o árbitro e Özil pegou apenas um por sua expulsão. O zagueiro Sergio Ramos, que também foi expulso, poderá jogar porque a Comissão Disciplinar anulou o primeiro cartão amarelo que ele recebeu diante do Villarreal. Lass Diarra desfalca o time porque levou o quinto cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. Mourinho foi suspenso por um jogo e não poderá ficar no banco, assim como seu assistente Rui Faria - que levou duas partidas de gancho. O time será dirigido por Aitor Karanka, outro auxiliar do treinador.

Ontem, ninguém apareceu na sala de imprensa do Centro de Treinamento para dar entrevista. Quando Mourinho está irritado com alguma coisa e quer demonstrar sua insatisfação não aparece para dar a coletiva, mas sempre que isso acontecia mandava Karanka em seu lugar.

Mas, desta vez, por ordem sua, ninguém falou. Mourinho e seus jogadores estão convencidos de que os árbitros são mais generosos com o Barcelona.

Como o treino foi fechado e ninguém que poderia falar sobre o time deu entrevista, a escalação que irá a campo é um mistério. O francês Varane e Albiol são as opções para substituir Pepe na zaga. No meio de campo, Granero é o mais cotado para ocupar o posto de Özil.

E Kaká, que ficou no banco quarta-feira, deve voltar à equipe no lugar de Lass Diarra. E na frente existe a dúvida entre Higuaín e Benzema como companheiro do artilheiro Cristiano Ronaldo.

Pressão no Real. O Barcelona jogará fora de casa e tem a chance de colocar pressão no Real. Apesar de ter diminuído a diferença em relação ao Real, o técnico Guardiola continua pessimista quanto à conquista do título.

"É melhor estar a seis pontos do que a dez, mas a diferença continua muito grande. E não podemos achar que o Real Madrid vai empatar todos os jogos."

Guardiola diz que a meta de seu time é ganhar os dez jogos que restam (um deles contra o Real) para ver o que acontece e que, embora seja uma tarefa muito difícil, seus jogadores não se sentem pressionados. "Entramos em campo algumas vezes a 13 pontos de distância (quando o Real jogava primeiro na rodada e vencia) e jogamos bem, sem perder a concentração. Podemos continuar fazendo isso."

Dos 19 jogadores convocados para a partida, 15 foram formados no clube. As exceções são o goleiro reserva Pinto, Mascherano, Keita e Alexis Sanchez. Daniel Alves, suspenso, será substituído por Montoya.

Tenso com as expulsões na última rodada e ainda

acossado pelo Barça,

time de José Mourinho

recebe a Real Sociedad