Real Madrid coloca sua crise em campo contra o Valencia

A partida de hoje entre Real Madrid e Valencia, no Estádio Mestalla, começa exatamente de onde parou o confronto entre as duas equipes no meio da semana pela Copa do Rei, em que o Real venceu por 2 a 0 em casa.

O novo capítulo da crise sem fim do Real Madrid foi um sério desentendimento entre Mourinho e Cristiano Ronaldo no vestiário. O técnico cobrou o atacante por um passe não dado para Higuaín e um lateral mal cobrado, que quase resultou em um gol do rival. O jogador não ficou calado e vários atletas precisaram intervir. Qual será o clima para o jogo de hoje?

Outra questão remanescente: quem será o goleiro? Apesar da excelente atuação de Casillas no jogo anterior, Adán deverá ser escalado hoje (Mourinho impôs um rodízio entre os arqueiros na Copa do Rei e no Espanhol).

Por fim, os erros de arbitragem no Estádio Santiago Bernabéu, que foram decisivos para a vitória madrilenha, ecoam nos ouvidos do rival - o técnico Ernesto Valverde foi suspenso por dois jogos por reclamação. Nesse clima tenso, o Valencia, oitavo colocado com 30 pontos, precisa vencer para entrar na briga por uma vaga na Copa das Campeões - o Real é o terceiro, com 37.

Na próxima quarta, as duas equipes se enfrentam no jogo da volta da Copa do Rei, novamente na casa do Valencia, no último capítulo dessa disputa dividida em três atos.

O Atlético de Madrid, vice-líder, tem um bom teste hoje, diante do Levante. Embora tenha aspirações elevadas, como a disputa do título com o Barcelona, o time de Falcao García pode encaminhar sua classificação para as ligas europeias. Se vencer, vai abrir 17 pontos para o rival, o primeiro time fora da zona europeia.