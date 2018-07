Real Madrid confirma lesão e Varane deve perder final da Liga dos Campeões

Com a confirmação do problema físico, Varane está praticamente fora da final contra o Atlético de Madrid, já que teria poucos dias para se recuperar. O Real Madrid, contudo, evitou confirmar o desfalque do defensor.

De acordo com comunicado divulgado neste domingo, o Real afirma que "aguarda evolução" do caso. Se não se recuperar rapidamente, Varane pode perder também os primeiros jogos da seleção francesa na Eurocopa, que será disputada justamente em seu país. A competição começa no dia 10 de junho.

Para o Real Madrid, a eventual baixa de Varane não deve preocupar muito Zidane. O treinador vem contando com Sérgio Ramos e Pepe na zaga da equipe nos últimos jogos.