Real Madrid critica prefeito de Vigo e nega pressão para jogar no domingo

Na segunda, o prefeito Vigo Mayor Abel Caballero fez críticas públicas ao Real ao reclamar de suposta pressão do clube para jogar a partida. "Eu esperava cooperação de um time com a grandiosidade do Real, e não pressão. É apenas um jogo de futebol, mesmo para o Madrid. Na minha opinião, houve uma controvérsia inadequada por parte do clube", afirmou o prefeito.

Ao se defender, em comunicado divulgado nesta terça, o Real Madrid criticou o prefeito. "O Real Madrid lamenta as declarações infelizes dadas pelo prefeito de Vigo, nas quais afirma que este clube menospreza as medidas de segurança exigidas para a realização da partida", escreveu o clube, em nota. "Não apenas os comentários foram inapropriados como também foram imprecisos porque em nenhum momento o Real Madrid questionou as medidas de segurança."

O clube alegou que apenas fez sugestões para manter a data da partida. "Estas propostas foram apresentadas para evitar o adiamento da partida, o que traria impacto negativo para o clube, que disputa quatro competições. Isso causaria diversas consequências, como perdas financeiras massivas para os canais de televisão de todo o mundo, o que afetaria a tendência futura de venda dos direitos de transmissão [do campeonato]."

Entre as medidas sugeridas pelo Real estavam fechar somente parte do estádio afetada pelas avarias na cobertura ou procurar outro estádio nas proximidades para a disputa da partida. O adiamento causa problemas ao Real por causa do apertado calendário que enfrenta na temporada. O time já tinha um jogo a menos na tabela do Espanhol por causa da disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão.

A Liga Espanhola, que organiza o Campeonato Espanhol, ainda não marcou nova data para a partida. Mesmo com dois jogos a menos, o Real lidera a tabela, com um ponto de vantagem sobre o Barcelona (46 a 45).