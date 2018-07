Real Madrid desafia os seus problemas internos e o Mallorca

O Real Madrid ainda não encontrou a paz na temporada. Tropeços inesperados no Campeonato Espanhol e polêmicas entre jogadores e o técnico José Mourinho deixam o clima nada amistoso para o jogo de hoje, a visita ao Mallorca, no qual só a vitória interessa na caça ao Barcelona e ao Atlético de Madrid.

Depois de se desentender com Sergio Ramos e Kaká, Mourinho agora anda se bicando com Casillas, titular há 12 anos do Real. Tudo pelo fato de o goleiro ter votado em Sergio Ramos na eleição do melhor do mundo, colocando Cristiano Ronaldo em segundo.

Isso abriu caminho para Messi, do Barcelona, triunfar, já que Casillas "tirou" dois pontos do português. Além disso, votou em Vicente del Bosque, da seleção espanhola, como o melhor treinador. Mourinho não gostou dos votos e teria até pedido outro goleiro à direção.

Desta maneira, cheio de polêmicas, o time merengue tenta não desperdiçar mais pontos contra os pequenos no Espanhol - já são 10 em apenas 8 rodadas.

Vindo de três derrotas, o Mallorca promete atacar e explorar os espaços deixados pelo Real para surpreender, como revela o mexicano Giovanni dos Santos.

"Para ganhar do Madrid, temos de atacar. Eles não estão num bom momento, jogam sob pressão vendo o Barcelona escapar no campeonato, e terão de atacar. Vão deixar espaços que temos de aproveitar", disse.

Caminhando lado a lado com o Barcelona, o Atlético de Madrid não quer dar chances ao Osasuna. Ainda hoje: Zaragoza x Sevilla, Levante x Granada e Athletic Bilbao x Getafe.