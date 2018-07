Real Madrid enche a rede do Granada e Barça vai à luta

O atacante Benzema foi o destaque da goleada de 5 a 1 do líder Real Madrid sobre o Granada, ontem à noite, no Santiago Bernabéu, em Madrid. O francês marcou dois gols e superou, agora com 51, a marca de 49 gols de Zinedine Zidane, até então o maior artilheiro francês da equipe madrilenha. Os outros foram de Sergio Ramos, Higuaín e Cristiano Ronaldo. O público também merece menção especial: cerca de 78 mil pagantes.

Para não deixar o rival (43 pontos) se isolar demais na liderança, o Barcelona (37), que deve ter metade do seu time eleito para uma seleção mundial da Fifa amanhã, tem pela frente o Espanyol, no dérbi catalão, hoje, às 18h30. O time de Messi, Xavi e companhia luta para se manter no páreo por mais um título.

Italiano. A Internazionale confirmou sua reação ao bater o Parma por 5 a 0, em Milão, com gols de Milito (2), Thiago Motta, Pazzini e Faraoni. Por 4 a 0, o Siena goleou a Lazio. Hoje, às 12 horas, Milan e Juventus entram em campo como visitantes para tentar se manter na frente. O Milan encara a Atalanta, enquanto a Juventus enfrenta o Lecce.

Dérbi. Pela Copa da Inglaterra, os dois times de Manchester, que disputam a liderança da Premier League, se enfrentam hoje. O jogo serve de revanche para o United, que perdeu em casa para o City, por 6 a 1, só que pelo Inglês.