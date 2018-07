Real Madrid goleia Atlético, mantém ponta e Barça perde

O Atlético confirmou a sina de velho freguês do Real, ontem, no clássico de Madri: com a goleada por 4 a 1, a equipe do técnico Mourinho se manteve na liderança do Campeonato Espanhol, com 34 pontos. O português Cristiano Ronaldo, cobrando pênaltis, marcou dois gols;os outros foram dos argentinos Higuaín e Di Maria; Adrián fez o gol do Atlético, que não vence o dérbi desde 1999.

Já no Estádio Alfonso Perez caiu o último invicto do campeonato. O Getafe bateu o Barcelona por 1 a 0, gol de Valera. Com o surpreendente resultado, o Getafe passou a somar 13 pontos. O Barça estacionou nos 28, seis atrás do Real Madrid.

A vitória do líder começou a se desenhar com a expulsão do goleiro belga Courtois aos 20 minutos. O Atlético havia calado o Santiago Bernabéu - público de 80 mil pagantes - com o gol de Adrián aos 16 mas o goleiro atleticano derrubou Benzema na área. Resultado: pênalti para o Real, cobrado com categoria por Cristiano Ronaldo aos 24 e cartão vermelho para Courtois.

Até então presa da eficiente marcação do Atlético, o Real Madrid passou a controlar as ações. Veio o segundo tempo e, aos 5 minutos, Di Maria completou cruzamento de Cristiano Ronaldo e virou o jogo. Mais tranquila na partida, a equipe ampliou com Higuaín. \Para completar, o uruguaio Godyn derrubou Higuaín na área, também foi expulso e Cristiano Ronaldo cobrou para marcar o quarto gol.

Também ontem, o atacante brasileiro Jonas fez seu primeiro gol no Campeonato Espanhol na vitória por 2 a 1 do Valencia sobre o Rayo Vallecano, no Estádio de Vallecas.

Itália. Com um gol de Pepe Simone, a Juventus venceu a Lazio por 1 a 0, no Estádio Olímpico, e se manteve na liderança, com 25 pontos. Também ontem: Atalanta 1 x 1 Napoli, Lecce 0 x 1 Catania e Novara 2 x 1 Parma.

Hoje, o Milan precisa derrotar o Chievo, no San Siro, para seguir entre os primeiros colocados. Já seu maior rival, a Internazionale, visita o Siena.

Inglaterra. O Manchester United ficou no empate por 1 a 1 com o Newcastle e deu chance para que o Manchester City, que visita hoje o Liverpool, possa ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês.