Real Madrid goleia e se reabilita; Barça também vence

Pressionado pela vitória do Barcelona sobre o Mallorca por 2 a 0 e por resultados decepcionantes nas últimas duas rodadas, o Real Madrid entrou em campo no Estádio Santiago Bernabéu com a obrigação de vencer. E, depois de dois tropeços, desta vez o time merengue correspondeu à expectativa de sua torcida: venceu e convenceu, goleando o Real Sociedad por 5 a 1 e mantendo a diferença de seis pontos (75 a 69) que o separa do vice-líder Barça, a nove rodadas do término do Campeonato Espanhol.

Em Madri, diante de 77 mil pagantes, o líder nem precisou da presença do técnico José Mourinho para se reabilitar am alto estilo. O treinador português cumpriu suspensão ontem por ter sido expulso contra o Villarreal.

O Real Madrid começou a voltar à normalidade logo aos 7 minutos, quando Higuaín abriu a contagem. Com Kaká voltando a ter boa atuação, o líder ampliou aos 33, com Cristiano Ronaldo superando o goleiro Bravo, após passe do brasileiro - português e Messi têm 35 gols cada na liderança da artilharia. Ainda no primeiro tempo, Benzema fez o terceiro, enquanto Xabi Prieto diminuiu, chutando de fora da área.

Mais tranquilo, no segundo tempo, o Real Madrid não teve muito trabalho. Benzema, recebendo passe de Khedira, fez o quarto gol, e Cristiano Ronaldo, completando cruzamento de Higuaín, faturou o quinto. Depois o Real Madrid cansou de desperdiçar oportunidades para ampliar.

A tarde, o Barcelona visitou o Mallorca no Iberostar Estádio e se deu bem, vencendo por 2 a 0, com gols de Messi e Piqué, um em cada tempo. O Barça atuou sem Daniel Alves (suspenso) e teve Thiago Alcântara expulso no começo da segunda etapa. Mesmo assim o time de Messi e companhia não teve trabalho para confirmar a vitória.