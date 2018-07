Real Madrid joga suas fichas contra o Málaga no Campeonato Espanhol

SÃO PAULO - Kaká foi relacionado para a partida deste sábado do Real Madrid contra o Málaga pelo Campeonato Espanhol e parece ter voltado aos planos de José Mourinho para a próxima temporada. "Se ele continuar, e parece que vai continuar, é bom para nós. É mais uma opção", disse o treinador.

Com a proximidade da janela de transferências, a saída do meia voltou a ser especulada - para o Los Angeles Galaxy, Galatasaray ou até mesmo um retorno ao Brasil.

O português realmente vai precisar de todo o seu arsenal no Estádio La Rosaleda. Com 13 pontos de desvantagem para o líder Barcelona - que enfrenta o Valladolid hoje fora de casa na primeira partida após a cirurgia do treinador Tito Vilanova -, o Real encara um time que faz uma campanha histórica. O Málaga está classificado para as oitavas de final da Copa dos Campeões (vai enfrentar o Porto) e ocupa a quarta posição no Espanhol, cinco pontos atrás do próprio Real (33 a 28). É, portanto, um jogo fundamental para os dois.

"Não nos ajuda ficar pensando que a diferença (para o Barcelona) pode aumentar. Temos de conseguir a vitória, mesmo diante de um rival dificílimo", disse o treinador do Real.

O bom momento do Málaga faz contraste com sua situação financeira. A Uefa anunciou ontem a exclusão do time espanhol das competições europeias até 2016 (a permanência na atual Copa dos Campeões está confirmada). A punição se deve ao não cumprimento das regras do Fair Play Financeiro e às dívidas com empregados e outras agremiações. Para evitar a punição, o Málaga tem de saldar as dívidas até 31 de março. Os dirigentes espanhóis prometeram recorrer da decisão que classificaram como "desproporcional".

Ontem, na abertura da rodada, o Valencia venceu o Getafe por 4 a 2 (Jonas fez um gol), mas se mantém na zona intermediária da tabela.

Campeonato Italiano. A líder Juventus venceu o Cagliari por 3 a 1 de virada e abriu dez pontos de vantagem para a Inter, que recebe hoje o Genoa - a distância agora é de 44 a 34. Os gols foram de Matri (2) e Vucinic; Pinilla descontou.