Real Madrid sabe que vai sofrer diante do Borussia Dortmund

SÃO PAULO - Até o confiante - e, em alguns momentos, arrogante - José Mourinho reconhece a dureza do desafio que o Real Madrid tem nesta quarta-feira, 24, diante do Borussia Dortmund, na Alemanha, pela terceira rodada do Grupo D da Copa dos Campeões. "Na Alemanha, é difícil ganhar", sentenciou o treinador. A Rádio Estadão/ESPN transmite a partida ao vivo à partir das 16h45.

Dois fatores pesam na avaliação do português. O primeiro é o retrospecto: em 23 visitas ao país, contra adversários diversos, o time espanhol só venceu uma vez. O segundo é a escalação: são três desfalques importantes (Marcelo, Arbeloa e Fábio Coentrão). Por isso, Mourinho foi obrigado a improvisar o volante Essien na esquerda.

O Real é líder do Grupo com duas vitórias em dois jogos; o Borussia é o segundo com quatro.

Na outra partida da chave, os lanternas Manchester City e Ajax jogam suas últimas chances, em Amsterdã. Considerado um dos favoritos, o time inglês tem um ponto e os holandeses estão com zero. "Essa partida é crucial para a recuperação", diz o atacante Dzeko.

Pelo Grupo C, o Milan, segundo colocado, vai até a Espanha enfrentar o líder Málaga. Se vencer, o time italiano assume a ponta e ainda ganha moral para se recuperar no Campeonato Italiano, no qual ocupa a 11.ª posição.