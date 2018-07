Real Madrid sofre para derrotar o Mallorca De virada, o Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 1, ontem no Estádio Iberostar, e abriu a uma vantagem de oito pontos (46 a 38) para o seu maior adversário no Campeonato Espanhol, o Barcelona. Mas o jogo não foi nada fácil para o time dirigido por José Mourinho. No primeiro tempo, o Mallorca vencia com um gol de cabeça de Hemed. Na segunda etapa, o técnico português colocou em campo Kaká, Coentrão e Higuaín e eles comandaram a virada, com gols de Higuaín e Callejón. Hoje o Barcelona joga pressionado contra o Bétis no Camp Nou, mas é favorito absoluto.