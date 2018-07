Real Madrid testa nova formação na defesa O Campeonato Espanhol se transformou num campo de provas para o Real Madrid. Sem chance de conquistar o título, o time usa a competição para se acertar para os torneios em que está vivo (Copa dos Campeões e Copa do Rei) e também para dosar as energias de jogadores importantes. Por isso, no jogo de hoje contra o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu o volante Xabi Alonso será poupado e o técnico José Mourinho deve experimentar uma nova formação na defesa, com Sergio Ramos de lateral-direito e o francês Varane, de 19 anos, formando dupla de zaga com Pepe.