Real Madrid vê manobra para aumentar preço

O Real Madrid não assimilou bem a notícia anunciada por Luís Álvaro Ribeiro e Neymar ontem à tarde. Dentro do clube levantaram-se muitas vozes para sugerir ao presidente Florentino Perez que vire a página e desista de vez de contratar o craque do Santos.

A impressão dominante no clube é de que o novo contrato foi assinado para encarecer a operação. Além de o valor da multa rescisória ter subido (os números são guardados em segredo por todas as partes), o que Neymar passará a embolsar por ano na Vila Belmiro é muito mais do que o Real Madrid estava disposto a lhe pagar.

Os R$ 36 milhões que o garoto vai ganhar por temporada entre salários e publicidade equivalem, em valores de hoje, a 15 milhões. O contrato que tinha sido acertado entre o clube espanhol e Neymar previa o pagamento de 7 milhões (R$ 16,8 milhões) por ano em salários e a divisão em partes iguais dos direitos de imagem.

O novo faturamento colocará o garoto santista entre os jogadores mais bem pagos do mundo. Na lista divulgada este ano pela revista France Football, Neymar apareceria em sétimo lugar - atrás de Messi, Cristiano Ronaldo, Rooney, Kaká, David Beckham e Ronaldinho Gaúcho. Como depois da publicação da lista o Anzhi contratou Eto'o para lhe pagar salário anual de 20 milhões (R$ 48,2 milhões), Neymar ficou em oitavo.

Antes do início da entrevista coletiva na Vila Belmiro, quando já corriam rumores de que o Santos anunciaria um novo acordo com o craque para mantê-lo até 2014, começou o alvoroço na Espanha em busca de opiniões de dirigentes do Real Madrid, que haviam fechado a contratação de Neymar, em 20 de setembro, conforme revelou o Estado.

Em contato com uma rádio espanhola, o advogado Julio Senn, que é dono de um escritório que presta serviços ao clube e esteve no Brasil em setembro junto com Javier Farré (diretor jurídico do Real) para tratar da redação dos contratos, disse o seguinte: "Fiz meu trabalho bem feito no Brasil e voltei para cá com tudo acertado. Ficou combinado que o primeiro pagamento, a assinatura dos papéis e o anúncio da transação não seriam feitos antes da eleição no Santos e do fim do Mundial de Clubes."

Reviravolta. Até ontem à tarde o Real Madrid tinha certeza de que seria cumprido o acordo fechado com o Santos para receber Neymar em agosto do ano que vem, depois da Olimpíada, numa operação em que desembolsaria 60 milhões (R$ 144,6 milhões). Mesmo depois que a notícia da reviravolta chegou, o presidente Florentino Perez procurava mostrar tranquilidade, dizendo "em off" a quem o procurava que não havia motivo para alarme.

Mas quando apareceram os números do novo acordo com o Santos, tomou forma o descontentamento de muita gente dentro do clube. E os que já eram contra a contratação de Neymar por achar que era muito dinheiro para um jogador que vivia falando bem do rival Barcelona intensificaram a pressão para Florentino esquecê-lo.