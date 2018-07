Real Madrid vence e agora espera Barcelona Com gol de Benzema, o Real Madrid bateu Malaga por 1 a 0, fora de casa, e se classificou para a próxima fase da Copa do Rei, já que havia vencido o 1.º jogo por 3 a 2. Seu adversário deve ser o Barcelona, que fez 4 a 0 no Osasuna.