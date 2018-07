Real Madrid vence, mantém a liderança. Barcelona goleia

No Camp Nou, o técnico do Barça, Pep Guardiola, fez questão de elogiar seu time, já que vários jogadores atuaram por seleções nacionais durante a semana. "Mas mesmo assim correram mais do que nunca", disse.

Um dos que receberam elogios foi o atacante Villa, autor de um dos gols - os outros foram dos zagueiros Piqué e Puyol.

No Mestalla, diante de 38 mil pagantes, Benzema e Sergio Ramos colocaram o líder na frente do placar, mas o Valencia reagiu e empatou com dois gols de Soldado. No final, brilhou a estrela de Cristiano Ronaldo: 3 a 2.

Itália. A Lazio vai descansar na liderança isolada do Campeonato Italiano após segurar o empate por 0 a 0 com o Napoli no Estádio San Paolo. O time dos brasileiros André Dias e Hernanes passou a somar 22 pontos e hoje vai ficar torcendo contra a Udinese, que tem 21 pontos e visita o Parma, e a Juventus (19), que recebe o Palermo, em Turim.

A equipe da Lazio também foi beneficiada pelo empate do Milan (21) com a Fiorentina, por 0 a 0, em Florença. A partida marcou a volta de Pato, que entrou no lugar de Robinho aos 25 minutos do segundo tempo e mandou uma bola na trave.

Já os brasileiros Felippe Coutinho e Thiago Motta garantiram a vitória da Internazionale por 2 a 1 sobre a o Cagliari, no San Siro, em Milão. O resultado dá um pouco de tranquilidade à Inter, que começou mal o campeonato mas agora tem 11 pontos.