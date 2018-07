Real mantém sina e cai na Alemanha

Nem Cristiano Ronaldo impediu a derrota do Real Madrid para o Borussia Dortmund, por 2 a 1, ontem, na Alemanha, pela terceira rodada do Grupo D, o chamado Grupo da Morte da Copa dos Campeões. Embora tenha anotado o seu quinto gol em três jogos e se isolado na artilharia do torneio - um golaço por cobertura -, o português sucumbiu à força de uma equipe bem montada e também ao peso da história: em 24 visitas à Alemanha, o Real venceu apenas uma vez. "Eles exploraram bem nosso lado esquerdo", reconheceu o goleiro espanhol Casillas.

Os alemães lideram a chave e os espanhóis estão em segundo. No outro jogo, o Ajax venceu o Manchester City por 3 a 1 e conquistou seus primeiros três pontos. Os ingleses, a decepção da chave, estão com um.

Apesar das boas atuações pela seleção brasileira, Kaká ainda é a terceira opção de Mourinho. Özil foi o titular e o brasileiro não entrou nem quando Khedira sentiu um problema muscular, aos 19. O escolhido foi Modric, mas o técnico português foi coerente: o Real precisava quebrar o ritmo audacioso dos alemães e Kaká gosta de acelerar e definir.

O Borussia foi o oposto do Real. Elétrico e com menor apreço pela posse de bola, montou uma estratégia para induzir os espanhóis ao erro na saída de bola, apertando Essien, improvisado na esquerda. Quem entregou o ouro foi Pepe, que deu a bola no pé de Khel aos 36. Com um toque só, o meia armou o bote, finalizado por Lewandowski.

Dois minutos depois, Cristiano Ronaldo mostrou que não será surpresa se conseguir interromper o reinado de Messi. Após lindo lançamento de Di María, o português tocou por cobertura. Na comemoração, pediu calma para os torcedores alemães.

No segundo tempo, os sinais da equação se inverteram: os alemães ficaram com a bola nos pés e os espanhóis se reduziram aos contragolpes. Nesse desenho, Mario Gotze parou em uma defesa espetacular de Casillas, aos 9, e Di María quase virou o jogo cinco minutos depois.

Aos 19 minutos, o Dortmund mostrou que merece ser líder do chave. Com boa jogada pela direita, em cima do atabalhoado Essien, Gotze cruzou e Schmelzer deu a vantagem definitiva para os germânicos.

Málaga lidera. O Milan está levando sua crise no Campeonato Italiano (11.ª posição) para a Copa dos Campeões. Em uma partida com poucas chances, perdeu para o Málaga, fora de casa, por 1 a 0, gol de Joaquín. O time espanhol, que ainda perdeu um pênalti, ocupa o espaço deixado pelos italianos e lidera o Grupo C com três vitórias em três jogos.

Graças à fragilidade dos rivais - o Zenit venceu o lanterna Anderlecht por 1 a 0 e anotou seu primeiros pontos -, o Milan ainda é o segundo da chave.

Pelo Grupo A, o PSG venceu o Dínamo de Zagreb, por 2 a 0, com gols de Ibrahimovic e Menez. Na outra partida da chave, o Porto fez 3 a 2 no Kiev e conseguiu sua terceira vitória seguida no torneio. Destaque para Jackson Martínez, autor de dois gols.