Real passa fácil pelo fraco Ponferradina O Real Madrid não teve dificuldades para superar o fraco Ponferradina, ontem, pela Copa do Rei. O time merengue venceu por 2 a 0, no campo do adversário, com gols de Callejon e Cristiano Ronaldo. Outro time que obteve tranquilo triunfo foi o Real Sociedad. Em seu campo, o time basco fez 4 a 1 sobre o Granada, com dois gols de Prieto. Já o Villarreal suou bastante para empatar com o Mirandes, fora de casa, por 1 a 1. Alain abriu o placar para o Mirandes, aos 26 minutos de jogo. Valero só foi dar a igualdade ao placar, aos 36 da etapa final.