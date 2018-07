Real pede dinheiro por Kaká e Milan diz que não paga

Ontem tinha tudo para ser o dia do anúncio oficial da volta de Kaká ao Milan. Pela manhã, seu agente italiano, Gaetano Paolillo, fechou um acordo com o clube para ele receber um salário anual de 6 milhões (R$ 16,3 milhões) - ganha 9 milhões (R$ 25 milhões) na Espanha -, resolvendo o que parecia ser o último obstáculo para a transferência. Mas, no início da noite, a negociação foi por água abaixo, e não se sabe se será retomada antes do dia 31, quando se fecha o mercado de inverno na Europa.

O Milan dava como certo que teria o jogador emprestado de graça por 30 meses, até junho de 2015 - quando vence o contrato de Kaká com o Real Madrid. O negócio estava bem encaminhado nessas bases, mas ontem houve uma reviravolta.

Durante o fim de semana vários conselheiros do clube espanhol mostraram-se contrários ao que consideravam "um presente" para o Milan. Achavam absurdo abrir mão de graça de um jogador que custou 65 milhões (R$ 176,8 milhões pelo câmbio de ontem) há três anos e meio. E ontem o presidente Florentino Perez disse por telefone ao vice do Milan, Adriano Galliani, que seria preciso discutir um preço para Kaká sair vendido e não emprestado. O dirigente italiano ficou irritado com o que ouviu e declarou que a negociação estava encerrada.

Pouco depois, em entrevista na Itália, Galliani deixou no ar uma pequena esperança de ainda contratar Kaká. "Estou muito abalado com o desfecho da negociação. Vocês querem saber se a situação ainda poderá mudar? Quem sabe..."

O Milan não quer comprar Kaká para não ter de assumir o pagamento dos seus impostos (na Itália a carga tributária pode chegar a 48% do salário e, na Espanha, a taxação sobre os rendimentos do jogador é de 24%). Para bancar o salário de 6 milhões, acertado ontem com o jogador, o clube teria de gastar mais quase 3 milhões (R$ 8,1 milhões) em impostos. Se Kaká chegasse por empréstimo continuaria tendo seus impostos pagos na Espanha pelo Real.

Fora dos planos. Ficar no Real Madrid é o pior que pode acontecer para Kaká neste momento de sua carreira, porque o técnico José Mourinho já deixou muito claro que não faz a menor questão de tê-lo no elenco.

Em 20 rodadas do Campeonato Espanhol, o meia começou jogando apenas uma vez - e foi substituído no intervalo. Fora isso, entrou em apenas outras seis partidas.

Para se manter na seleção e chegar bem preparado à Copa das Confederações este ano e ao Mundial ano que vem ele precisa jogar com continuidade num campeonato forte.

E isso não vai acontecer no Real Madrid, pelo menos enquanto José Mourinho estiver no clube.