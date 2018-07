Real pega o Mallorca de olho no Barça

MADRI - O Real Madrid é líder isolado do Campeonato Espanhol, com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Barcelona, e os rivais têm clássico previsto para semana que vem, pela Copa do Rei. Mas nem por isso o técnico José Mourinho quer seu time desconcentrado jogando fora de casa hoje, contra o Mallorca. O treinador do Real considera o adversário bastante complicado.

"No ano passado, perdemos dois pontos em Mallorca e isso pode acontecer de novo, se bobearmos. É um jogo muito perigoso", avalia. "Temos de pensar no Mallorca e não faz sentido falar do Barcelona agora."

Mas o goleiro Casillas falou sobre o time catalão. Ressaltou que, com tantos confrontos contra o Barcelona na temporada, a rivalidade está diminuindo. Lembrou, por exemplo, da realização de quatro clássicos no espaço de 20 dias no ano passado. "Na minha opinião, com tantos jogos, as séries perdem um pouco de sua força. Como café descafeinado."

Inglaterra. O Manchester United tem uma grande chance de encostar no líder do Campeonato Inglês, o Manchester City. O time, que está apenas três pontos abaixo do rival, joga em casa hoje contra o Bolton, que está na zona de rebaixamento da competição. Mas o time atuará pressionado, porque tem o mesmo número de pontos, 45, que o Tottenham Hotspur, que recebe o Wolverhampton Wanderers.