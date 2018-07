Real Sociedad derruba o gigante

Quem acredita que o Barcelona é invencível teve uma surpresa ontem. Na cidade basca de San Sebastián, a Real Sociedad conseguiu a proeza de vencer o superpoderoso time catalão por 3 a 2. Foi a primeira derrota do Barça no Campeonato Espanhol - até ontem, a equipe de Messi só havia tido um tropeço na competição, o empate com o Real Madrid. Como lidera o torneio com 11 pontos de vantagem para o Atlético de Madrid, o Barça não deverá ser abalado pelo resultado surpreendente.

A maneira como a Real venceu o gigante foi incrível. Com 25 minutos de jogo, o Barcelona mantinha a rotina: já vencia por 2 a 0, com gols de Messi e Pedro. Quase nenhum dos 30 mil espectadores presentes no Estádio Anoeta imaginava uma reviravolta, mesmo depois do gol de Chory Castro no finalzinho do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, o zagueiro Piqué foi expulso. Mesmo assim, o Barça manteve seu elevado padrão de jogo, à base de trocas de passes e rápidos deslocamentos.

Animado com o gol, a Real Sociedad continuou na luta e foi premiada aos 18 minutos, quando um chute de Castro desviou em Mascherano e enganou o goleiro Valdés. O jogo se equilibrou e o atacante Agirretxe, que entrou na segunda etapa, marcou o gol que deu início à festa em San Sebastián.

O uruguaio Chory Castro, um dos heróis do time da casa, dedicou a vitória a toda a cidade. "Todos os times estavam jogando para derrubar a invencibilidade do Barça. Por sorte nossa, isso aconteceu aqui no Anoeta."

Sem problemas. O técnico do Barcelona, Tito Vilanova, procurou diminuir a importância da derrota. "Alguma vez isso teria de acontecer. Assim é o futebol. Os outros times também são bons, então o resultado não nos preocupa de maneira nenhuma", falou o treinador. "Dou os parabéns à Real. Creio que o resultado ocorreu mais por méritos dela do que por demérito dos meus jogadores."

Já o atacante Pedro se queixou da expulsão de Piqué, que, segundo ele, influiu muito no resultado da partida. "Foi lamentável perdermos um jogo em que saímos com dois gols na frente. Mas eu acho que foi uma falta normal de jogo e ele não merecia ter sido expulso."