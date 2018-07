Real vai a campo sem poder tropeçar

O desempenho como visitante tem sido a ruína do Real no campeonato. Como mandante seu desempenho é idêntico ao do Barcelona, com seis vitórias e um empate. Mas longe do Santiago Bernabéu tem três vitórias, um empate e três derrotas (para Betis, Getafe e Sevilla), com 12 gols marcados e sete sofridos. O Barça, por sua vez, venceu os sete jogos disputados fora de casa, marcou 27 gols e levou dez.

Esses números do Real Madrid animam o Valladolid a sonhar com a façanha de conseguir a vitória. O técnico sérvio Miroslav Djukic - ex-zagueiro que jogou com Bebeto e Mauro Silva no La Coruña nos anos 90 - quer que o time se mantenha fiel ao seu estilo e lute como nunca para derrubar o gigante.

"Vamos tentar manter a posse de bola e não dar espaço para os contragolpes deles. O mundo inteiro vai ver essa partida, por isso meus jogadores terão a grande chance de mostrar que são alguém."

No Real Madrid, o técnico José Mourinho tem uma dúvida na lateral-esquerda. Como Marcelo e o português Fábio Coentrão estão machucados, ele pode deslocar o lateral-direito Arbeloa para a posição (nesse caso Sergio Ramos jogaria na direita e o francês Varane entraria na zaga), improvisar o volante Essien ou escalar Nacho Rodriguez, do Real Madrid "B".

Na França. O Paris Saint-Germain recebe o Evian num jogo que pode selar o destino do técnico Carlo Ancelotti. Se o time - que está em quarto lugar, a cinco pontos do líder Lyon - tropeçar de novo (perdeu três dos últimos cinco jogos no campeonato) dificilmente ele escapará de ser demitido.

O treinador italiano afastou o meia brasileiro Nenê da partida como punição ao fato de ele ter tido um chilique quando foi chamado de volta para o banco de reservas depois de ter ficado fazendo aquecimento por alguns minutos pensando que ia entrar. "Nenê precisa ser mais profissional. Se ele mudar, será convocado para o jogo de terça-feira contra o Valenciennes", disse Ancelotti.

Ele comemora o fato de poder escalar o volante Thiago Motta, recuperado de contusão. "Motta é experiente e vai tornar nosso meio de campo mais forte."