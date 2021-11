Rebeca Andrade renova contrato com o Flamengo até a Olimpíada de Paris: 'Minha segunda casa'

Campeã olímpica e mundial, a ginasta Rebeca Andrade renovou seu contrato com o Flamengo, clube que defende há dez anos. A atleta de 22 anos estendeu seu vínculo até o final de 2024, ano em que tentará defender na Olimpíada de Paris as duas medalhas conquistadas em Tóquio, neste ano.

"Hoje é um dia muito importante para mim. Foi no Flamengo que eu consegui desenvolver todo meu talento, todo meu potencial. E está sendo um enorme prazer assinar este contrato por mais três anos. Assino com muito orgulho, afinal aqui é minha segunda casa. Espero continuar aqui por muitos e muitos anos", declarou a ginasta.

No ato da assinatura do novo contrato, Rebeca recebeu das mãos do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, uma camisa do time com o seu nome o número 2024 nas costas. "É muito importante poder estar aqui contando com a Rebeca por mais três anos como atleta do Flamengo", disse o dirigente.

"A Nação Rubro-Negra certamente ficou muito orgulhosa com as conquistas, tanto na Olimpíada quanto no Mundial e tenho certeza que ainda terá muita razões para celebrar. Acreditamos muito em tudo o que a Rebeca faz. Agradeço a atleta pela confiança, por estar vestindo nosso Manto e honrando a camisa do Flamengo", completou Landim.

Rebeca fez em 2021 a melhor temporada de sua carreira. Em Tóquio, se tornou a primeira mulher brasileira a faturar duas medalhas numa mesma edição da Olimpíada. Ela foi campeã olímpica no salto e medalhista de prata no individual geral.

Pouco mais de dois meses depois, a brasileira voltou a brilhar, desta vez no Mundial de Kitakyushu, também no Japão. Ela faturou seu primeiro título mundial ao se destacar novamente no salto. Na mesma competição, foi prata nas barras assimétricas.