Rebeca Andrade é campeã brasileira no individual geral de ginástica artística

Destaque do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, Rebeca Andrade comprovou que é a ginasta mais completa do País atualmente. Nesta quinta-feira, a atleta do Flamengo venceu o individual geral feminino do Brasileiro de Ginástica Artística, disputado no ginásio do Pinheiros, em São Paulo. Também subiram ao pódio Carolyne Pedro (Cegin), em 2º lugar, e Milena Theodoro (Flamengo), em 3º.

Para ficar com a medalha de ouro, Rebeca somou 58,300 pontos nos quatro aparelhos - trave, solo, salto e barras assimétricas - e seu melhor desempenho foi no salto, com a nota 15,300. Na Olimpíada, a brasileira até arrancou elogios da norte-americana Simone Biles, principal nome da modalidade no Rio, por sua apresentação nesse aparelho e ficou em 11º lugar no individual geral. Já Carolyne totalizou 54,750, seguida de Milena com 53,700.

Apesar do nível técnico da competição nacional ter sido mais baixo, a ginasta de 17 anos mostrou empenho. "Eu me cobro igual porque estou ajudando minha equipe e é mais um resultado para a minha carreira", disse. E comemorou o resultado depois de ter se ausentado do torneio nos dois últimos anos devido a uma sequência de lesões. "Brasileiro é uma competição muito importante. Gosto de competir com minha equipe e com as meninas que treinam comigo no Flamengo. Vejo gente que eu não via há muito tempo, é muito prazeroso."

A veterana Daniele Hypolito, de 32 anos e cinco Olimpíadas no currículo, também competiu em São Paulo. A ginasta 13 vezes campeã brasileira marcou presença apenas na disputa da trave, já que seu principal objetivo é ajudar o Flamengo a conquistar mais um título por equipe. Com 14,400, ela também se garantiu na final do aparelho. Já Jade Barbosa e Flávia Saraiva, que também disputaram os Jogos Rio-2016, ficaram do lado de fora dando apoio para as suas companheiras de clube.

No juvenil, categoria para ginastas de 13 a 15 anos, o destaque ficou por conta de Thaís Fidelis (Cegin). A atleta, que é uma das promessas da nova geração da ginástica artística feminina, mostrou confiança e venceu o individual geral com a soma 56,900. Sua melhor apresentação foi no solo, com a nota 14,850. As meninas da ginástica voltam a competir no sábado, às 10h, por equipes.

Confira a programação do fim de semana no Brasileiro de Ginástica Artística:

Sábado - competição por equipe

10h às 11h40: ginástica artística feminina

11h50: premiação

15h às 18h: ginástica artística masculina

18h10: premiação

Domingo - finais por aparelhos

10h às 10h25: final solo (masculino)

10h25 às 10h50: finais salto (feminino) e cavalo com alças (masculino)

10h50 às 11h15: finais barras assimétricas (feminino) e argolas (masculino)

11h15 às 11h30: premiações

11h30 às 11h55: final salto (masculino)

11h55 às 12h20: finais trave (feminino) e paralelas (masculino)

12h20 às 12h45: finais solo (feminino) e barra fixa (masculino)

12h45 às 13h: premiações