Rebeca Andrade estreia na Copa do Mundo com medalha nas barras

Em uma prova de baixíssimo nível técnico, na qual praticamente todas as rivais erraram, a garota Rebeca Andrade, de apenas 15 anos, faturou neste sábado a sua primeira medalha em etapas de Copa do Mundo de Ginástica. Em Liubliana (Eslovênia), ela falhou na sua apresentação nas barras assimétricas, logo a primeira da final, mas acabou com o bronze.

Rebeca é, há três anos, a melhor e mais completa ginasta brasileira. Mas, para evitar a rápida profissionalização de crianças, a Federação Internacional de Ginástica (FIG, na sigla em inglês) só permite a estreia na categoria adulta no ano em que a atleta completar 16 anos, o que vai acontecer em 2015 com a flamenguista.

Como se recupera de uma lesão no pé, a comissão técnica da seleção brasileira decidiu inscrever Rebeca apenas nas barras assimétricas em sua primeira competição internacional. A garota foi a melhor da fase de classificação, com 14.300, e chegou como favorita na sua primeira final de Copa do Mundo.

Mas a brasileira, primeira a se apresentar, errou uma passagem, precisou parar a série e recebeu apenas nota 12.800. Parecia certo que ela ficaria fora do pódio, mas suas rivais foram cometendo erros atrás de erros. Rebeca só foi superada pela canadense Isabela Maria Onyshko (13.850) e pela sueca Joana Adlerteg (13.475), ambas com notas inferiores às que a flamenguista tirou na sexta.

Neste sábado, o Brasil também competiu na final do solo, no masculino. Renato Oliveira, de 24 anos, que não faz parte da seleção e estava sendo testado pela comissão técnica, terminou em sétimo, com 14.525, apenas 0.300 do medalhista de ouro.

No domingo, o Brasil participa de outras duas finais, com três atletas. Lorrane Oliveira, de 16 anos, teve a melhor nota da fase de classificação da trave. Julie Kim Simon também avançou à final, na sétima posição. Já Angelo Assumpção, revelação de 18 anos do Pinheiros, briga por medalha no salto. Ele foi sexto da fase de classificação.