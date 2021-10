Rebeca Andrade conquista ouro e prata no Mundial de Ginástica

A brasileira Rebeca Andrade conquistou na manhã deste sábado, 23, a medalha de ouro na modalidade salto e a prata nas barras assimétricas do Mundial de Ginástica Artística no Japão. Com a conquista, ela se torna a primeira brasileira a garantir duas medalhas na competição e a segunda a conquistar o ouro em um Campeonato Mundial - a primeira foi Daiane dos Santos, em 2003.

Em suas duas apresentações no salto, Rebeca tirou as notas 15,133 e 14,800, atingindo uma média de 14,966. A segunda colocada foi a italiana Asia D'Amato, que conseguiu uma média de 14,083. Em terceiro lugar, a russa Angelina Melnikova conquistou o bronze, com 13,966. A russa conquistou também o individual geral na sexta-feira, 22.

Nas barras assimétricas, Rebeca conquistou a nota 14,633, ficando atrás da chinesa Wei Xiaoyuan, com 14,733. O bronze foi para a também chinesa Luo Rui, com 14,633.

Em julho, Rebeca conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, um ouro no salto e uma prata no individual geral. A ginasta disputa ainda neste sábado, a partir das 6h25, a final na modalidade barras assimétricas.

Yurchenko com Dupla Pirueta: 14.800! pic.twitter.com/VFpqi9f4tN — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) October 23, 2021

E vamos de hino nacional? ☝️ pic.twitter.com/CwwN2pCFIr — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) October 23, 2021