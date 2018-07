Rebeldes temem dar 'tiro no pé' ao pedir nova eleição

RIO - Os presidentes de federações estaduais contrários à permanência de José Maria Marin no comando da CBF começam a reavaliar a pressão que fariam sobre o novo mandatário para a convocação de eleição. Temem, assim, dar um "tiro no próprio pé" ao deixar o caminho livre para a eleição de Marco Polo Del Nero, presidente da federação paulista, mais influente do que nunca após a posse de Marin.

O grupo, chamado de "rebelde" pelos demais dirigentes de federações, deve se reunir nesta semana pela primeira vez após a renúncia de Ricardo Teixeira, anunciada na semana passada. Os presidentes aguardavam a volta ao Brasil de dois dos principais líderes do movimento: Francisco Noveletto Neto, do Rio Grande do Sul, e Paulo Schettino, de Minas Gerais. Ambos chegaram ontem.

Também fazem parte do grupo os presidentes das federações de Bahia, Paraná e Rio de Janeiro. Originalmente, Distrito Federal e Pará também participavam, mas têm se afastado. Entre os "rebeldes", há os que são contrários a uma ruptura agora. "Reconhecem a legalidade da posse, mas questionam a legitimidade", disse um integrante do alto escalão de uma das federações.

O argumento é de que seria complicado derrotar uma possível candidatura de Del Nero "porque ele tem a máquina na mão". Schettino, que estava nos EUA quando Marin anunciou a renúncia de Teixeira, disse que deseja conversar com os companheiros antes de "definir uma posição". "Aprendi na minha vida que se você 'virar' uma vez, virou e pronto", disse. "Sou o porta-voz do futebol de Minas e não posso desapontar os clubes."

Noveletto também viajava pelos EUA e por isso não atendeu à convocação de Marin para a entrevista coletiva da última semana, quando leu a carta do ex-presidente da CBF. Ele reiterou o principal temor seu e dos companheiros: a influência de Del Nero sobre a administração do novo chefe da entidade. "Não havia como ser diferente, né?", ironizou.

Lado a lado. No primeiro dia de Marin no cargo, Del Nero esteve com ele, no Rio, cumprimentando os funcionários da CBF, um por um. Na viagem do presidente à Conmebol, no Paraguai, o presidente da Federação Paulista o acompanhou.

Ontem, Marin recebeu, no Rio, a visita dos primeiros presidentes de federação - fora Del Nero - desde que assumiu a presidência da CBF: Rosilene Gomes, da Paraíba, que chefiou, no fim de semana, a delegação da seleção feminina sub-17 em viagem ao Chile, e Miguel Alfredo, interventor do Distrito Federal. Ciente do descontentamento de muitos, o presidente começou a estratégia de aproximação. Amanhã, o mandatário da CBF e do Comitê Organizador Local (COL) será recebido pela Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados. / TIAGO ROGERO