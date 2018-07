Recebido por Romerito, paraguaio Rojas é confirmado como reforço do Fluminense

O clube convidou o ídolo Romerito para recepcionar a jovem promessa. Pelo Campeonato Paraguaio, Rojas atuou em 20 partidas e marcou quatro gols. Há mais de 30 anos, o ex-meia chegava ao clube tricolor, também proveniente do Luqueño, e foi o autor do gol do título do Campeonato Brasileiro de 1984.

"É um sonho realizado jogar em um grande clube do Brasil, do Rio de Janeiro, como é o Fluminense. Ainda mais porque tenho como ídolo o paraguaio Julio César Romero (Romerito), que também tem uma história no meu antigo clube e aqui. É um orgulho trabalhar no mesmo clube em que ele fez história no Brasil também", comentou Rojas.

"No Paraguai todos sabemos que o Fluminense é um clube muito grande, com uma torcida maravilhosa. Espero que tudo saia bem e que eu possa ajudar. Agora é mostrar em campo o que eu posso fazer", acrescentou o atacante.

Além de Rojas, o clube das Laranjeiras já havia anunciado durante a semana a contratação do meio-campista Marquinho e do meia-atacante Danilinho. Segundo a diretoria do Fluminense, novos nomes devem ser anunciados nos próximos dias para reforçar o time, que faz campanha irregular no Brasileirão - é o 11º colocado, com 18 pontos, e vai encarar o Cruzeiro neste domingo em Edson Passos, pela 15ª rodada.