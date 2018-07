Recluso, Brasil inicia trilha do hexa

Jogadores enclausurados, isolados dos torcedores e dos jornalistas, preocupados somente com a preparação física, médica e técnica para a Copa. Até a bandeira do Atlético-PR no mastro, na entrada, agora é do Brasil. É com esse regime de concentração que a seleção vai ficar em seus seis dias no CT do Caju, a partir de hoje, antes de seguir, na próxima semana, para a África do Sul.

O cenário, que justifica o termo "concentração", no centro de treinamentos do Atlético-PR, é determinação da comissão técnica. Dunga não quer a repetição do que ocorreu no Mundial passado, quando a seleção não fez nenhum treino fechado e ficou exposta em todo o período na Suíça e na Alemanha. Esse, na opinião da cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi o principal motivo pelo fracasso em 2006.

A véspera da chegada da seleção foi de ajustes e corrida contra o tempo. Foram colocadas placas de patrocinadores nos campos e trocados diversos itens de decoração básica, como cortinas (de vermelho e preto para verde e amarelo, por exemplo). São 40 quartos à disposição do grupo, que serão ocupados individualmente pelos jogadores. Todos terão o mesmo tipo de atendimento de um hotel, com serviço de camareiras.

A preocupação em atender às exigências da CBF foi tamanha que os jogadores do Atlético tiveram de limpar os quartos e recolher seus pertences na manhã de ontem e ir treinar na Arena da Baixada para o jogo deste fim de semana contra o Atlético-MG, fora de casa. Quem dormia no CT está em um hotel. Além disso, até uma rua foi construída em tempo recorde para evitar que o ônibus atolasse no trajeto até o local.

Restrições. Os treinos serão, na maioria, fechados. O acesso ao time só ocorrerá nas entrevistas coletivas no período do almoço em uma tenda montada na entrada do CT atleticano, de onde, não é possível, nem mesmo, ver os campos. São esperados cerca de 500 jornalistas, que já provocaram a interdição parcial de uma rua lateral para a montagem dos equipamentos, especialmente de televisão.

Pelos seis dias no CT do Caju, a CBF bancará apenas o custo mínimo de manutenção do local, com valor não divulgado pelo Atlético, que fornece toda a hotelaria, o restaurante e a manutenção das instalações.