Recomeço Eu preferia estar falando, a esta altura, da reta final da preparação da seleção brasileira para a Copa das Confederações. Infelizmente, como a era Mano Menezes chegou ao fim sem gerar os frutos que esperávamos, aqui estou eu, tendo que escrever sobre o recomeço de um projeto, agora sob o comando da dupla Felipão e Parreira. Trata-se de um recomeço da estaca zero? Não. Jovens talentos como Neymar, Oscar e Lucas, lançados por Mano, são hoje unanimidades da lista de selecionáveis. Mas, mesmo com tudo isso, estamos diante de um recomeço - o que, sim, complica o sonho do hexa.