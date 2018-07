Recorde brasileiro do arremesso de peso tem novo dono

"Estava próximo da marca e tinha certeza de que poderia alcançá-la. Agora é treinar e competir para melhorar ainda mais", disse o atleta da Fundação de Esportes de Concórdia (SC), mas que treina no Centro de Treinamento da CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo) em Uberlândia.

De acordo com o site da Iaaf (Federação Internacional de Atletismo), a marca é a melhor de um atleta de 20 anos ou menos no mundo em 2012, mas ainda fica longe do índice olímpico brasileiro para o arremesso de peso: 20,09m.

Outros dois brasileiros ficaram perto de conquistar a vaga olímpica neste sábado. Ronald Julião, da BM&FBovespa, venceu no lançamento de disco com 62,73m, apenas 27 centímetros abaixo do índice olímpico. A marca é a 12.ª melhor do mundo no ano.

No arremesso do peso feminino, a paulista Geisa Arcanjo, do Pinheiros, campeã mundial juvenil (título que depois lhe foi tirado por doping), fez a melhor marca da carreira, venceu com 17,75m e ficou a 80 centímetro do índice exigido para os Jogos Olímpicos. Ela também assumiu o 12.º lugar no ranking mundial no ano.