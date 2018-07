Recorde de João do Pulo será homenageado com selo comemorativo

João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, foi a grande estrela dos Jogos Pan-Americanos do México, em 1975. O brasileiro surpreendeu ao alcançar 17,89m no salto triplo, estabelecendo um novo recorde mundial da prova. Nesta sábado, o feito completará 41 anos e vai receber um selo comemorativo lançado pelos Correios do Brasil.

Na época, a marca de João do Pulo superou o recorde do georgiano Viktor Saneyev, conquistado em 1972. Apenas 10 anos depois o brasileiro viu seu salto ser batido, quando Willie Banks alcançou 17,97m. O recorde atual pertence à Jonathan Edwards, da Grã-Bretanha, com 18,29m.

Na américa do Sul, o salto perdurou por 32 anos, até 2007, quando o atleta Jadel Gregório, marcou 17,90m, no Mangueirão, em Belém do Pará. João trouxe outras conquistas para o Brasil, em oito anos de carreira, foi tricampeão mundial, bi pan-americano e oito vezes campeão brasileiro. O evento dos Correios será realizado em São Bernardo do Campo, na Arena Caixa, às 14h.