Recorde de Peyton Manning nos Broncos marca rodada da NFL

Em mais uma rodada, Peyton Manning foi o grande nome da NFL. O quarterback de 38 anos liderou o Denver Broncos em nova vitória e quebrou um recorde histórico. Quem também se deu bem na rodada foi DeMarco Murray, running back do Dallas Cowboys. O brasileiro Cairo Santos não pode reclamar, já que ajudou o Kansas City Chiefs a levar para casa a terceira vitória na temporada, diante do embalado San Diego Chargers. Confira tudo que acontece na rodada do futebol americano.

San Francisco 49ers 17 x 49 Denver Broncos

A quinta vitória dos Broncos na temporada foi histórica. O time, vice-campeão do Super Bowl da temporada passada, viu Peyton Manning se tornar o quarterback que mais lançou passes para touchdowns na modalidade. Com 509 TDs na carreira, Manning ultrapassou Brett Favre, detentor da marca que estava imbatível desde 2007. Logo no primeiro quarto da partida, Manning foi responsável por dois touchdowns (o primeiro para Emmanuel Sanders e o segundo, de 39 jardas, para Wes Welker). A campanha, que o colocaria definitivamente no hall da fama do futebol americano, veio no segundo quarto, com um passe de oito jardas para Demaryius Thomas. Ele ainda faria mais um touchdown, que coroaria o massacre sobre a equipe de San Francisco. Os 49ers descansarão na próxima rodada. Já o time de Denver joga contra o San Diego Chargers quinta-feira.

New York Giants 21 x 31 Dallas Cowboys

Os Cowboys continuam fazendo uma campanha de empolgar a torcida. Dos sete jogos que fizeram na temporada regular, perderam apenas o primeiro, diante do San Francisco 49ers. No fim de semana, a vítima foi o New York Giants em jogo equilibrado. A vitória da equipe de Dallas sobre o rival de Eli Manning (irmão de Peyton) veio por meio dos bons lançamentos de Tony Romo e dos pés de DeMarco Murray, que agora é o primeiro corredor a conseguir passar das 100 jardas terrestres nos primeiros sete jogos da temporada regular. O ponto decisivo veio apenas no último quarto com um field goal de 49 jardas convertido por Dan Bailey. Os cowboys terão um jogo teoricamente mais tranquilo para continuar consolidando sua campanha: encarar o Washington Readskins, equipe que tem apenas uma vitória na NFL. Os Giants terão sua Bye Week para descansar.

Kansas City Chiefs 23 x 20 San Diego Chargers

Quem também teve sua partida decidida por um field goal foram os Chiefs. A vitória nasceu dos pés de Cairo Santos. O brasileiro se mostrou decisivo ao entrar no fim e converter o chute de 48 jardas que colocou o Kansas três pontos à frente do então quase imbatível Chargers (que tinham uma derrota no ano). Antes disso, o brasileiro já havia convertido dois field goals, um de 28 jardas, que ajudou os Chiefs a virarem o jogo pela primeira vez (no segundo período, após estarem perdendo por 7 a 0) e um de 40 jardas, durante o terceiro quarto. A virada decisiva ocorreu apenas no começo do último período e foi consolidada por Cairo após o empate da equipe de San Diego.

CONFIRA OS RESULTADOS

Quinta-feira

New York Jets 25 x 27 New England Patriots

Domingo

Atlanta Falcons 7 x 29 Baltimore Ravens

Tennessee Titans 17 x 19 Washington Redskins

Seattle Seahawks 26 x 28 St. Louis Rams

Cleveland Browns 6 x 24 Jacksonville Jaguars

Cincinnati Bengals 0 x 27 Indianapolis Colts

Minnesota Vikings 16 x 17 Buffalo Bills

Miami Dolphins 27 x 14 Chicago Bears

New Orleans Saints 23 x 24 Detroit Lions

Carolina Panthers 17 x 38 Green Bay Packers

Kansas City Chiefs 23 x 20 San Diego Chargers

Arizona Cardinals 24 x 13 Oakland Raiders

New York Giants 21 x 31 Dallas Cowboys

San Francisco 49ers 17 x 42 Denver Broncos

Segunda-feira

Houston Texans 23 x 30 Pittsburgh Steelers