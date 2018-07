Recorde sul-americano de Thiago Braz veio com vara emprestada

SÃO PAULO - Thiago Braz viajou para o Campeonato Sul-Americano de Cartagena com uma missão: no dia 5 de julho, tinha de ser campeão para garantir a vaga no Mundial de Moscou, que começa em 10 de agosto. Para isso, precisaria vencer uma briga direta com o compatriota João Gabriel Souza. Os dois tinham chegado à marca estabelecida pela Confederação Brasileira de Atletismo para o torneio (5,60 m), mas o índice só classifica um atleta para o torneio. Ser campeão na Colômbia significaria usar uma exceção da regra, que diz que o vencedor continental tem vaga garantida na Rússia.

O jovem saltador havia chegado aos 5,60 m no Troféu Brasil, no começo de junho - sua melhor marca pessoal. Logo depois, João Gabriel fez 5,61 m, também o melhor resultado de sua vida. Tendo ambos conquistado a marca mínima exigida pela CBAt, e com só uma vaga disponível para esse critério, o título sul-americano de um brasileiro garantiria os dois no Mundial - um por índice, outro pelo torneio continental. Mas, como o salto com vara é uma prova imprevisível, todo cuidado era pouco.

Em Cartagena, Thiago encontrou condições difíceis. Trânsito para chegar ao estádio, chuva antes da prova, calor e um mal estar. "Acho que eu estava para pegar uma gripe, então sentia dor de cabeça, estava com o corpo muito mole", lembra o saltador. "Ele enfrentou o fuso horário porque estava na Europa, relatou dores de cabeça... ", lembra o técnico Elson Miranda. "Mas ele tinha que garantir a vaga."

O campeão mundial juvenil entrou na prova acompanhado de perto por João Gabriel e pelo argentino Germán Chiaraviglio - possivelmente, a única ameaça à dobradinha brasileira. Os três superaram o sarrafo a 5,20 m e 5,40 m. Nos 5,50 m, Thiago passou de primeira, e os rivais sucumbiram nas três tentativas. Em seu primeiro ano na categoria adulta, o jovem saltador já era campeão sul-americano, tinha garantido a vaga no Mundial de Moscou como dono do título continental e, de quebra, confirmou a vaga do compatriota. A prova tinha acabado. Tinha? Não para Thiago.

"Quando ele passou a 5,50 m e ganhou a prova, disse que ele poderia parar, até por causa das condições físicas. Mas ele quis continuar", recorda Elson. "Eu tinha competido bem na Europa, mas foi na Colômbia que encontrei meu salto. Então quis aproveitar", lembra o saltador.

Thiago pediu para o sarrafo ir a 5,65 m, o que melhoraria seu recorde pessoal. Passou na segunda tentativa. Empolgado, subiu a marca em mais cinco centímetros. Superou, também na segunda chance, os 5,70 m. Daí, como já estava bem na prova... "Pensei: vou para o recorde, mesmo cansado. Só que minhas varas tinham acabado."

O brasileiro não imaginava saltar tão alto - afinal, até então sua melhor marca era 5,60 m -, e não tinha levado equipamento para superar os 5,80 m. Chiaraviglio, o argentino, foi quem salvou o brasileiro na tentativa de bater o recorde sul-americano, com o sarrafo a 5,83 m, um centímetro a mais do que Augusto Dutra tinha conseguido na Alemanha, duas semanas antes.

"O Germán me emprestou a vara. Peguei, passei cola nas mãos, para não escorregar. Os dois primeiros saltos, que errei, foram mais para testar a altura." Na derradeira oportunidade, passou. "Eu nem vi. Saiu muito fácil", diz o saltador, com simplicidade. "Confesso que não acreditava que ele teria condições (de passar os 5,83m)", revela o técnico. "Mas, ali, foi realmente o talento que falou mais alto."