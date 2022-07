Recordes caíram no Mundial de Atletismo. Uma tendência? Vamos mais devagar

Kevin Draper e Francesca Paris, The New York Times

O destaque do Campeonato Mundial de Atletismo, que terminou domingo em Eugene, Oregon, EUA, foi, sem dúvida, Sydney McLaughlin. Ele quebrou seu próprio recorde mundial nos 400 metros com barreiras. Foi um recorde estabelecido com amplo domínio, o tipo de desempenho que os fãs raramente têm chance de ver. Atletas da elite competem em dois planos diferentes ao mesmo tempo: estão tentando vencer uns aos outros, mas também estão perseguindo fantasmas e tentando correr mais rápido do que jamais se conseguiu.

Estamos no que alguns chamam de era de ouro da velocidade, com quebras de recordes em todo o espectro e mais pessoas do que nunca - de profissionais de elite a estudantes do ensino médio - fazendo tempos que antes seriam impensáveis.

Um pequeno exemplo: na Olimpíada de Tóquio do verão passado, o americano Rai Benjamin correu os 400 metros com barreiras em 46,17 segundos, mais rápido do que qualquer homem havia corrido antes. Mas, infelizmente para Benjamin, o norueguês Karsten Warholm, na pista ao lado dele, terminou 0,23 segundo mais rápido, estabelecendo um recorde mundial que ainda está de pé.

Os recordes estão caindo em grande parte por causa de uma combinação de melhor treinamento e técnica, bem como - talvez o mais importante - o crescente uso de tênis de alto desempenho em todas as provas. Dados do World Athletics, o órgão regulador do atletismo, em eventos oficiais mostram que mais recordes mundiais foram estabelecidos no ano passado do que em qualquer outro ano desde 2008. (Deve-se notar que muito poucos eventos oficiais foram realizados em 2020). Se mais um recorde mundial for definido em 2022, será o maior número de recordes mundiais em um ano não olímpico desde 2003.

E ainda existem variações interessantes, especialmente no topo do esporte, onde os recordes estão caindo mais rapidamente. Mas, no conjunto das provas individuais realizadas durante os campeonatos mundiais deste ano, um total de 22 corridas, o número de recordes estabelecidos ainda foi menor do que em alguns anos nas décadas de 1980 e 1990.

Como ocorreu em 2021, os picos de novos recordes mundiais geralmente coincidem com as Olimpíadas. É o evento mais importante do calendário e suas provas apresentam os competidores mais rápidos do mundo, os melhores atletas na melhor forma de suas vidas. Mas uma análise mais profunda dos dados mostra que a simples conclusão de que todos estão ficando mais rápidos é incompleta e obscurece grandes diferenças entre os diferentes tipos de corrida.

Todos os recordes mundiais estabelecidos desde o início da pandemia ocorreram em um pequeno grupo de corridas, como as provas com barreiras e os eventos de longa distância. Nas outras competições, porém, nenhum recorde mundial caiu nas últimas décadas. Isso fica mais aparente nas provas rápidas (sem obstáculos) de menos de 400 metros.

Nos sprints femininos, nenhum recorde mundial foi estabelecido desde a década de 1980. Florence Griffith Joyner, que morreu em 1998, ainda detém os recordes nos 100 e 200 metros, e Marita Koch estabeleceu o recorde mundial dos 400 metros quando competia pela Alemanha Oriental.

Vale a pena notar que as suspeitas de doping seguiram Griffith Joyner desde que ela estabeleceu seus recordes, embora as acusações nunca tenham sido confirmadas. Parece claro, no entanto, que Koch e muitos outros atletas da Alemanha Oriental participaram de um esquema de doping patrocinado pelo estado. O teste obrigatório de drogas fora das competições foi introduzido em 1989, e ondas de atletas - especialmente velocistas - foram dopadas desde então. É extremamente difícil dizer com certeza quais recordes são legítimos.

Nos sprints masculinos, os 100, 200 e 400 metros, os corredores estabeleceram novos recordes ao longo dos anos 1990 e 2000, mas apenas um desde 2009. Por quê? O jamaicano Usain Bolt talvez seja o maior velocista de todos os tempos. Seus recordes mundiais ainda permanecem hoje, apesar de sua aposentadoria em 2017.

Mas, ao nos concentrarmos apenas nos recordes mundiais para entender se as pessoas estão ficando mais rápidas, corremos o risco de perder o quadro mais geral. Em algumas corridas, o topo do pelotão está sempre subindo, colocando novas ameaças aos recordes mantidos por competidores que se aposentaram faz tempo.

Por exemplo: depois de passar por uma calmaria nas décadas de 1990 e 2000, as competidoras dos 200 metros rasos estão mais rápidas do que nunca. A calmaria pode ter acontecido por causa da introdução de testes de doping fora das competições, ou talvez porque o programa de corrida feminina da Jamaica só estabeleceu seu domínio nos últimos 15 anos.

O recorde mundial de Griffith Joyner nos 200 metros continua intocado, mas, no ano passado, duas atletas - as jamaicanas Shericka Jackson e Elaine Thompson-Herah - chegaram mais perto do que nunca. Diante da força das atletas, parece apropriado dizer que o recorde de Joyner não vai durar muito.

Há muitas razões pelas quais os atletas podem estar ficando mais rápidos. As estratégias e técnicas estão sempre evoluindo, assim como a compreensão da nutrição e da ciência do esporte. A maioria das explicações, no entanto, aponta para os calçados. Em 2017, a Nike lançou seu Zoom Vaporfly 4%, um tênis de corrida com uma placa de fibra de carbono na entressola que atua como uma catapulta, devolvendo energia de forma mais eficiente a cada passada. Uma análise do New York Times descobriu que os corredores que usavam esses tênis e similares corriam de 4% a 5% mais rápido do que os corredores que calçavam um tênis comum.

Após um breve período de exclusividade, as marcas concorrentes lançaram sua própria versão de tênis com placas de fibra de carbono em uma entressola elástica, e agora os tênis de maratona também incorporam versões dessa tecnologia. Talvez não por coincidência, houve novos recordes mundiais nas maratonas masculinas e femininas desde a introdução desses calçados, e muitos dos tempos mais rápidos de todos os tempos foram estabelecidos nos últimos anos.

Muitas outras explicações e tecnologias foram aventadas como razões para os recentes tempos rápidos. As pistas modernas são feitas de materiais melhores, que ajudam na velocidade. A superfície elástica nas Olimpíadas de Tóquio foi comparada a um trampolim. A tecnologia WaveLight - um sistema de luzes que piscam por toda a pista em um ritmo específico - ajudou a melhorar o ritmo nas tentativas de recorde mundial. E durante a pandemia se realizaram menos testes antidoping.

Por sua própria definição, os recordes mundiais são eventos atípicos. É tolice atribuí-los a uma única causa, como os super calçados. Depois de seu desempenho digno de recorde mundial em Tóquio, Warholm, que é patrocinado pela Puma, criticou os tênis da Nike que seu concorrente, Benjamin, estava usando durante a corrida. “Ele tinha aquelas coisas nos pés, eu odeio”, disse Warholm.

O recorde mundial dos 10 mil metros feminino foi quebrado duas vezes em poucos dias no ano passado, primeiro por Sifan Hassan, dos Países Baixos, e depois por Letesenbet Gidey, da Etiópia. Ambas correram na mesma pista rápida equipada com o sistema WaveLight, que não é usado na maioria das grandes competições. Ambas as corridas foram mais ou menos preparadas para tentativas de recorde mundial, usando tecnologias de pista e “coelhos”, atletas que disparam na liderança pelo maior tempo possível antes de desistirem da prova.

Gidey também estabeleceu o recorde mundial dos 5 mil metros no final de 2020 e acrescentou o recorde mundial da meia maratona no final de 2021. Mas, em meio a esses feitos, ela conseguiu apenas uma medalha de bronze nos 10 mil nas Olimpíadas. Uma grande conquista, sem dúvidas, mas que demonstra a diferença entre tentativas de recordes mundiais feitas sob medida e corridas de campeonato, onde o que manda são os empurrões, a estratégia e a dinâmica entre atletas - e, consequentemente, os tempos mais lentos.

Gidey finalmente conseguiu sua medalha de ouro nos 10 mil metros no campeonato mundial na semana passada. Seu tempo foi mais de um minuto mais lento do que seu recorde mundial.

Os recordes mundiais muitas vezes são simplesmente o resultado de gênios da geração. Gidey tem três deles. Warholm baixou o recorde mundial dos 400 com barreira duas vezes em 2021. McLaughlin, dos Estados Unidos, baixou o recorde mundial dos 400 com barreira feminino quatro vezes em pouco mais de um ano. Em contraste, a qualidade da competição masculina nos 800 metros melhorou pouco desde a década de 1990 e suas competições não tiveram desempenhos de destaque desde David Rudisha, do Quênia, no início de 2010.

Talvez seja, de certa forma, um certo alento. Em um esporte definido pelos tênis, pela tecnologia, pelo fantasma - real ou imaginário - do doping, o ingrediente-chave para performances insondáveis continua sendo o mesmo de sempre: atletas incomparavelmente bons. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU