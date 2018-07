Recordista do salto com vara fica fora do Mundial Indoor Novo recordista mundial do salto com vara, o francês Renaud Lavillenie não vai defender o seu título no Mundial Indoor, marcado para o próximo mês, por causa de uma lesão no pé. "Não vale a pena correr qualquer risco para o futuro", disse nesta segunda-feira Lavillenie, confirmando a sua desistência.