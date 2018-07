Recordista, Klose evita dar adeus à seleção alemã Ao marcar por duas vezes nesta Copa do Mundo, Miroslav Klose se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols, ultrapassando Ronaldo, autor de 15 bolas na rede. Ao ajudar a Alemanha a se tornar tetracampeã, o atacante também poderá ter selado de maneira perfeita a sua trajetória com a camisa do time nacional. Porém, ele evitou dar adeus à seleção do país após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, no último domingo, no Maracanã.