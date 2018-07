Recordista mundial da maratona se garante em Londres

A atleta de 37 anos completou a sua primeira maratona em dois anos em setembro passado, em Berlim, e terá Mara Yamauchi e Scott Overall ao seu lado como outras representantes britânicas nesta prova da Olimpíada.

As três competidoras foram confirmadas pela Associação Olímpica Britânica (BOA, na sigla em inglês), que anunciou o trio como primeiras representantes do Reino Unido já garantidas em provas de atletismo da Olimpíada. Com isso, elas elevaram para 19 o número de atletas britânicos que já asseguraram lugar na competição, após a confirmação de 11 velejadores e cinco pugilistas.

Depois de ser atrapalhada por uma série de lesões, Radcliffe terminou a última Maratona de Berlim em 2 horas, 23 minutos e 46 segundos, tempo que foi 8 minutos e 21 segundos mais lento que o seu recorde mundial conquistado em 2003. A marca obtida na Alemanha, porém, superou com tranquilidade o índice A obrigatório para disputa dos Jogos Olímpicos, que é de duas horas e 31 minutos.

Radcliffe comemorou a sua confirmação na equipe britânica de atletismo. "Representar nossa nação em casa é algo especial e estou extremamente feliz por ter sido selecionada", destacou a maratonista.