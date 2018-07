Recordista mundial, Kipsang correrá Maratona de Nova York

Atual recordista mundial, Wilson Kipsang fará a sua estreia na Maratona de Nova York na edição deste ano, marcada para ser realizada no dia 2 de novembro. Assim, o queniano, que estabeleceu o recorde ao vencer a Maratona de Berlim do ano passado em 2h03min23, será uma das principais atrações da tradicional prova.

O anúncio da presença de Kipsang configura um confronto com o compatriota Geoffrey Mutai, que venceu as duas últimas edições da Maratona de Nova York, em 2011 e no ano passado. Além disso, Mutai é o dono do melhor tempo da história da maratona, em 2h03min02, em Boston, em 2011, mas a marca não conta como recorde porque o percurso é considerado mais fácil, com várias descidas.

Além disso, a Maratona de Nova York contará com a participação de sete atletas que venceram a disputa. Entre os homens, além de Mutai, estarão presentes o etíope Gebre Gebremariam (2010) e o norte-americana Meb Keflezighi (2009).

Já as mulheres que tentarão ganhar novamente a Maratona de Nova York são a queniana Priscah Jeptoo (2013), a etíope Firehiwot Dado (2011), a também queniana Edna Kiplagat (2010) e a letã Jelena Prokopcka (2005 e 2006). Vice-campeã das últimas edições da prova, Buzunesh Deba, da Etiópia, também vai participar da prova em 2 de novembro.