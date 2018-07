Recordista nos 100m livre, Leveaux se aposenta aos 28

PARIS - Medalhista de prata nos 50m livres nos Jogos de Pequim/2008, quando foi derrotado por Cesar Cielo, Amaury Leveaux anunciou nesta segunda-feira a sua aposentadoria. Aos 28 anos, o nadador estava afastado das piscinas há um ano e decidiu que não irá retornar para tentar se classificar para os Jogos do Rio, em 2016.

Em entrevista ao jornal francês L''Equipe, publicada nesta segunda-feira, Leveaux afirmou que conversou com a família e decidiu se aposentar porque já não conseguia mais se motivar como antes. Leveaux é dono de quatro medalhas olímpicas. Em Pequim, ganhou também a prata no 4x100m livre. Em Londres, com a França, faturou ouro nesta prova e prata no 4x200m. Em Mundiais, ganhou três bronzes: nos 50m livre em Roma/2009 (prova também vencida por Cielo) e no revezamento 4x100m livre em 2009 e 2007.

O francês se aposenta como recordista mundial dos 100m livre em piscina curta, com 44s92. Leveaux também tem o sexto tempo mais rápido da história dos 50m em piscina longa: 21s25. Alain Bernard, outro histórico adversário de Cesar Cielo, também se aposentou, no fim do ano passado, aos 29 anos.