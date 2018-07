Recuperação tricolor, crise corintiana e estreias internacionais: saiba como foi o fim de semana esportivo

SÃO PAULO - O fim de semana foi bom para o torcedor do São Paulo. Na segunda partida sob o comando de Muricy Ramalho, a equipe tricolor superou o Vasco por 2 a 0 e finalmente saiu da zona do rebaixamento do Brasileirão. Eles ainda viram o Coritnhians somar a quarta partida sem vitória ao perder para o Gioás por 2 a 1, mesmo placar pelo qual o Santos foi derrotado pelo Botafogo, enquanto o Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 contra o América-MG na Série B. No boxe, o norte-americano Floyd Mayweather continuou absoluto entre os médios-ligeiros ao bater o mexicano Saul Canelo Alvarez. No tênis, o Brasil perdeu para a Alemanha na Copa Davis e não participará da elite do tênis mundial no próximo ano.

BRASILEIRÃO

O Cruzeiro continua dando poucas chances para os rivais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O time mineiro bateu o Atlético-PR por 1 a 0 no Mineirão e somou a sua sétima vitória consecutiva na competição. Apesar de ainda ser perseguido pelo vice-líder Botafogo, que está quatro pontos atrás, o time do técnico Marcelo Oliveira abriu nove pontos de vantagem para o terceiro colocado, o Grêmio, que perdeu de 1 a 0 para o Atlético-MG em casa no domingo.

SÃO PAULO

Parece que a chegada de Muricy Ramalho espantou a crise do São Paulo. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Vasco em São Januário, o clube tricolor saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão, jogando os próprios cariocas para o grupo dos quatro piores times da competição. Rodrigo Caio marcou de cabeça no primeiro tempo, enquanto Antônio Carlos aproveitou a falha do goleiro Diogo Silva para dar números finais para a partida. Com o resultado, o São Paulo subiu para a 16ª colocação do campeonato, com os mesmos 24 pontos do Vasco, mas com melhor saldo de gols.

CORITNHIANS

Quem parece estar entrando em crise é o Coritnhians, que perdeu de 2 a 1 para o Goiás no Pacaembu. Hugo e Amaral marcaram pra o clube esmeraldino, enquanto Alexandre Pato fez o gol corintiano. A equipe de Tite já soma quatro jogos sem vencer, após perder para Goiás, Botafogo e Internacional e empatar com o lanterna Náutico, e deixou o gramado no domingo sob uma forte vaia de sua torcida. O Corinthians é sexto colocado do campeonato com 30 pontos, cinco a menos do que o Atlético-PR, o primeiro clube no G-4.

SANTOS

O Santos fez boa partida contra o Botafogo na Vila Belmiro, mas viu o atacante Elias marcar duas vezes para acabar com o sonho da equipe do técnico Claudinei Oliveira em se aproximar do G-4, além de manter o Botafogo na briga pela liderança após a vitória por 2 a 1 do clube carioca. Cícero diminuiu com um golaço de fora da área para os paulistas, mas o excesso de gols perdidos pela equipe impediu uma melhor sorte do clube alvinegro. O Santos segue na nona posição do Brasileirão com 28 pontos, enquanto o Botafogo é o segundo colocado, com 42.

SÉRIE B

O projeto de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano de seu centenário parece cada vez mais próximo para o Palmeiras. Mesmo com o empate em 1 a 1 contra o América-MG no sábado, a equipe alviverde está a 15 pontos do quinto colocado da Série B, o Sport. Na briga pelo título, a situação fico um pouco menos folgada, já que a vice-líder Chapecoense goleou o São Caetano por 6 a 2 na sexta-feira e diminuiu a vantagem palmeirense para três pontos.

FUTEBOL INTERNACIONAL

A Europa teve um final de semana de estreias em diferentes campeonatos do continente. Enquanto Gareth Bale, o jogador mais caro do mundo, estreou com gol no empate em 2 a 2 do Real Madrid contra Villarreal, o brasileiro Kaká teve atuação discreta no empate do Milan contra o Torino pelo mesmo placar. Em sua primeira partida pelo Arsenal, o alemão Ozil teve ótima atuação na vitória de seu time por 3 a 1 sobre Sunderland. Mas apesar da perda do meia, o torcedor madrileno pode ao menos comemorar a permanência de Cristiano Ronaldo. O Português renovou o contrato por cinco temporadas com o Real, permanecendo no clube merengue ao menos até 2018.

BOXE

Em uma de suas melhores lutas na carreira, o norte-americano Floyd Mayweather venceu por decisão dos juízes o mexicano Saul Canelo Alvarez e conquistou o título dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Apesar do apoio dos torcedores mexicanos ao rival no ringue do Hotel MGM, em Las Vegas, Mayweather dominou a luta em praticamente todos os rounds e saiu vitorioso.

F-1

Com o Brasil perto de ficar sem um piloto na principal categoraria do automobilismo mundial pela primeira vez desde 1970, Felipe Massa, que não ficará na Ferrari na próxima temporada, afirmou que não ajudará o companheiro Fernando Alonso a tentar conquistar o títutlo em 2013. Em entrevista para a "TV Globo", o piloto disse que "vai para cima" caso ver o espanhol pela frente na pista. Ele ainda contou que pode ser piloto da Lotus ou da McLaren em 2014, mantendo a tradição brasileira na F-1.

TÊNIS

Na Copa Davis, o Brasil perdeu da Alemanha por 4 a 1 e vai disputar o Zonal Americano em 2014. O ponto solitário da equipe brasileira foi marcado pelos duplistas Marcelo Melo e Bruno Soares. No Grupo Mundial, República Checa e Sérvia confirmaram o favoritismo diante de Argentina e Canadá e estão na final da competição. Os checos são os atuais campeões da Copa Davis, enquanto os sérvios faturaram o caneco em 2010.