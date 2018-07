Recuperada de cirurgias, Mayra Aguiar volta a competir

PORTO ALEGRE - Medalhista de bronze em Londres, em 2012, Mayra Aguiar está em fase final de preparação para iniciar, em junho, a corrida pela vaga em mais uma Olimpíada. Depois do Mundial do ano passado, quando foi terceira colocada na categoria até 78kg, a gaúcha deu uma pausa nos treinamentos. Passou por duas cirurgias - cotovelo esquerdo e joelho direito - e agora volta zerada exatamente no início da contagem do ranking olímpico.

"Depois do Mundial do Rio no ano passado, não coloquei mais o quimono. Fiquei sem entrar no tatame e isso me fez muita falta. Mas acabei focando em outras coisas, na faculdade e em ficar mais tempo com a minha família, porque a gente viaja demais, e agora a rotina vai voltar de novo, com viagens até 2016", comenta Mayra.

Durante esses quase oito meses sem treinar, a atleta da Sogipa, de Porto Alegre, perdeu ritmo. Agora tenta retomar a rotina normal para iniciar a corrida para chegar bem nos Jogos do Rio.

"Estou completa agora. Parecia que estava faltando um pedacinho de mim. Já estou treinando normalmente, mas com o pessoal mais leve por enquanto. A ideia é não forçar agora com o pessoal do meu peso. Mas daqui a três semanas já tenho a primeira competição e preciso estar bem", diz Mayra.

A reestreia, dia 8 de junho, será no Grand Prix de Havana, em Cuba. "Não sei se vou chegar 100%, mas a cabeça vai estar boa. Sou muito competitiva. Sei das minhas limitações e que fiquei parada por muito tempo. Vou para ganhar, mesmo sabendo que vai ser difícil, e sem pensar nas limitações."