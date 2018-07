Recuperada, judoca Mayra Aguiar marca volta às competições em junho

SÃO PAULO - Um das principais judocas do Brasil, Mayra Aguiar voltou a treinar nesta semana, após ter ficado cinco meses afastada por conta de duas cirurgias, no cotovelo e no ombro. E já marcou seu retorno às competições: será no Grand Prix de Havana, de 6 a 8 de junho, em Cuba.

"Coloquei o quimono e fui fazer uma das coisas que eu mais gosto nesta vida", comemorou Mayra, nas redes sociais, após voltar aos treinos. "Eu me senti ótima e sem dor nenhuma."

Com apenas 22 anos, Mayra já coleciona três medalhas em Campeonato Mundial (prata em Tóquio/2010, bronze em Paris/2011 e bronze no Rio/2013) e também tem o bronze olímpico nos Jogos de Londres em 2012. Mesmo afastada há cinco meses, ela ainda é a líder do ranking mundial na categoria até 78kg.

A expectativa é de fazer um retorno gradual às competições. "Ela não estará 100% porque esteve muito tempo parada, mas teremos uma ideia dos pontos que precisam ser trabalhados para que esteja pronta para o Mundial em agosto", afirmou o preparador físico da seleção brasileira, Wagner Zaccani, ao comentar sobre a participação de Mayra no Grand Prix de Havana.