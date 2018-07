Recuperada, Lucélia projeta 2ª vitória na São Silvestre

SÃO PAULO - Última campeã brasileira da Corrida de São Silvestre, Lucélia Peres está pronta para recuperar o lugar mais alto do pódio. Recuperada de lesão, a vencedora da prova de 2006 pretende quebrar o domínio africano no dia 31.

"Desde 2009 sofro com as lesões. O problema me tirou de várias provas. Voltei bem na Pampulha (16º lugar) neste mês, e agora espero ganhar mais ritmo e brigar para ficar entre as primeiras. A corrida será mais rápida e acredito que as meninas do Brasil possam vencer", aposta a corredora, recuperada de uma contusão no calcanhar esquerdo.

Lucélia quer a segunda vitória na São Silvestre para ganhar destaque em nível nacional. "Quem vence a São Silvestre ganha mais destaque no cenário nacional. É importante também participar da corrida, um parâmetro real do nível técnico internacional", afirma.

Na busca pelo triunfo, a brasileira terá a companhia das compatriotas Adriana Aparecida da Silva, campeã pan-americana da maratona, Conceição Oliveira, líder do ranking nacional, Maria Zeferina Baldaia, Marily dos Santos, Sueli Pereira, Cruz Nonata e Fabiana Cristine da Silva.

Elas terão como missão superar as corredoras africanas, que dominaram a São Silvestre nos últimos anos. As edições mais da prova foram vencidas pelas quenianas Alice Timbilili (2007 e 2010) e Pesalia Chepkorir (2009) e pela etíope Yimer Ayalew (2008).