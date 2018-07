Recuperado, Rafael Silva reforça o Cruzeiro contra o Coritiba

Por causa da lesão, Rafael Silva ficou fora da partida desta terça-feira com o Londrina, no Estádio do Café, onde o Cruzeiro venceu por 2 a 0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora, porém, o autor de seis gols pelo clube mineiro em 2016 pode voltar a jogar.

Como a delegação do Cruzeiro não retornou a Belo Horizonte e seguirá nesta quarta-feira para Curitiba, Rafael Silva deixará a capital mineira e viajará ao Paraná, onde vai se preparar para a estreia no Brasileirão com treinos na quinta e sexta-feira no CT do Atlético-PR.

Rafael Silva acredita que terá condições de enfrentar o Coritiba. "Estou conseguindo me recuperar muito bem e acho que até sábado devo estar 100% para ajudar o Cruzeiro a fazer uma grande estreia no Campeonato Brasileiro", disse o atacante.

O jogador também elogiou a atuação dos seus companheiros no triunfo sobre o Londrina. "Fizemos uma excelente partida, uma das melhores do ano e temos agora que trabalhar forte para crescermos ainda mais de produção e dar uma arrancada boa no Brasileirão", comentou.