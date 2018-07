Recuperado, Copete volta a treinar com time e deve reforçar Santos no Beira-Rio

Recuperado de um desconforto muscular na coxa esquerda, Jonathan Copete voltou a treinar com o time do Santos nesta terça-feira no CT Rei Pelé e, desta forma, deverá ser confirmado pelo técnico Dorival Júnior no ataque titular da equipe no confronto diante do Internacional, quinta, às 21 horas, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador colombiano havia apenas corrido em volta do campo e realizado uma treinamento específico na última segunda, fato que o mantinha como dúvida para o duelo diante do time gaúcho. Porém, agora ele tem tudo para formar trio ofensivo com Ricardo Oliveira e Vitor Bueno em Porto Alegre.

A presença de Copete contra o Inter se tornou ainda mais importante depois que o clube perdeu o goleador Gabriel, que foi contratado pela Inter de Milão. Com o jogador à disposição, Dorival poderá manter o esquema com três atacantes que vem utilizando. Caso o atacante fosse vetado pelo departamento médico, a tendência era de que o comandante optasse pela escalação do meia argentino Emiliano Vecchio como substituto.

Com a volta de Copete praticamente confirmada, o único desfalque certo do Santos para o jogo no Sul é o volante Thiago Maia, que está suspenso. Já o meia Lucas Lima está com a seleção brasileira em Manaus para o duelo desta terça-feira com a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa de 2018, mas, como não é um titular da equipe dirigida por Tite, tem boas chances de ser confirmado como titular na quinta. Caso não possa atuar, Jean Mota deverá ser o seu substituto.

Assim, o Santos deve ir a campo contra o Inter com Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima (Jean Mota); Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Na luta para voltar ao G4 do Brasileirão, o Santos também tentará se reabilitar da surpreendente derrota por 1 a 0 sofrida diante do Figueirense, no último dia 28, na Vila Belmiro, pela rodada passada da competição nacional. O resultado fez a equipe estacionar nos 36 pontos, um atrás do Corinthians, atual quarto colocado.