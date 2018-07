Recuperado de concussão, Arrascaeta volta a treinar no Cruzeiro

"Estava com um pouco de dor, no dia seguinte de jogo passou tudo, agora estou de volta e trabalhando com o grupo", comemorou o meia uruguaio, que não joga desde o dia 5. Nesta data, ele sofreu forte pancada na cabeça, na partida da volta contra o Campinense, ainda pela primeira fase da Copa do Brasil.

Por causa da recuperação, ficou de fora do jogo de ida contra o Londrina (o Cruzeiro eliminou a partida da volta e garantiu vaga direta na 3ª fase) e também perdeu a estreia no Brasileirão, contra o Coritiba, no sábado.

"Fiz trabalho específico de massa muscular, mas o mais importante disso tudo é a confiança de cada um dentro do jogo, quando está confiante, tudo dá certo. Mas a massa muscular é muito importante para o futebol de hoje", explicou o meia.

Em seu retorno, Arrascaeta pôde conhecer o estilo de trabalho do novo treinador cruzeirense, contratado para substituir Deivid. "Ontem vimos o primeiro treino dele, treino com muita intensidade, muito volume de bola, tem de ter qualidade no treino, isso vai ser melhorar o nosso time. O grupo tem que entender a qualidade que ele vai querer no jogo, estes dias vamos aprender o plano de jogo que ele vai querer implementar", disse o uruguaio.