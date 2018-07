Recuperado, Gabriel treina e deve reforçar Flamengo contra o Cruzeiro

Do trio que desfalcou o Flamengo na Copa Sul-Americana, ao menos o atacante Gabriel deve reforçar o time comandado por Zé Ricardo na partida contra o Cruzeiro, domingo, em Cariacica (ES). Nesta sexta-feira, ele treinou normalmente e se mostrou em condições de voltar ao time titular.

Gabriel havia sido vetado pelo departamento médico do Flamengo para o jogo contra o Palestino, na quarta-feira, no Chile, porque ainda se recuperava de uma pancada sofrida no pé direito na partida contra o Figueirense, domingo passado, em rodada do Brasileirão. Exames constaram somente um trauma no local, sem fratura.

Mas, por precaução, Gabriel ficara de fora da partida disputada em Santiago. Nesta manhã, ele se destacou nos treinos técnico e tático orientado por Zé Ricardo. Já o atacante Leandro Damião e o zagueiro Donatti ainda são dúvida para o jogo de domingo. Eles também foram desfalques no meio de semana.

Nesta sexta, Zé Ricardo praticamente só contou com os reservas no treinamento. Os titulares de quarta fizeram apenas trabalho regenerativo, ainda sob o desgaste da viagem até o Chile. O treinador deve definir o time no sábado, em treino que deve contar com todo o elenco.

Mas o provável time do Flamengo, vice-líder do Brasileirão, deve ter Alex Muralha; Pará, Rever, Rafael Vaz e Jorge; Marcio Araújo, William Arão, Diego, Gabriel e Everton; Guerrero.